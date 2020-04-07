"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر للعاشرة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة التي تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى العاشرة مساءً.