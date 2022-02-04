الولايات المتحدة تسجّل 302,529 إصابة جديدة كورونا

و 2,939 حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 302,529 إصابة ‏جديدة، و 2,939 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 75,605,991، والوفيات 892,442.