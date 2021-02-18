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"الصحة": في كل مناطق المملكة ومعرفة أماكن المراكز وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي"

"الربيعة" عن إطلاق المرحلة الثانية لـ"اللقاح": أولوية لمن يسجل أولاً حسب الفئات المعتمدة

علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على اطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا في كافة مناطق المملكة قائلاً: بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وتابع "الربيعة" عبر حسابه في "تويتر" اليوم: في هذه المرحلة ستعطى أولوية لمن يسجل أولاً حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كل مناطق المملكة، ويمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة.