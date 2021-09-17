"الأحوال المدنية" تتدخل وتطالب بحذف إعلان تضمن صورًا لـ"للهوية الوطنية"

طلبت وكالة الأحوال المدنية، من حساب إحدى المنشآت على موقع التدوين المصغر "تويتر" بحذف إعلان ترويجي طرحه تضمّن صورة شكلية للهوية الوطنية السعودية.
كما طالبت الوكالة عبر حساب "العناية بالعملاء" من الجميع بعدم استخدام رقم السجل المدني أو صور بطاقات الهوية الوطنية في أي إعلانات.
دعت لعدم استخدامها أول السجل المدني في الأعمال الترويجية
طلبت وكالة الأحوال المدنية، من حساب إحدى المنشآت على موقع التدوين المصغر "تويتر" بحذف إعلان ترويجي طرحه تضمّن صورة شكلية للهوية الوطنية السعودية.
كما طالبت الوكالة عبر حساب "العناية بالعملاء" من الجميع بعدم استخدام رقم السجل المدني أو صور بطاقات الهوية الوطنية في أي إعلانات.