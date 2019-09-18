الطائف.. افتتاح أعمال الاجتماع 14 لأمناء لجان العمل المشترك بدول الخليج

بحَث الموضوعات ذات الأهمية الخاصة لمسيرة التعاون بمجال التعليم العالي

افتتح وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة أمناء لجان العمل المشترك في مجال التعليم العالي بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها جامعة الطائف؛ ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، لمدة يومين.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أمين لجنة الأمناء الدكتور وصل الله بن عبدالله السواط، أن انعقاد الاجتماع يأتي استمرارًا لتنظيم العمل المشترك في مجال التعليم العالي، تحت مظلة الأمانة العامة لدول المجلس، وتنفيذًا لتوصيات قرارات قادة دول المجلس في هذا المجال.

وبيّن عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أمين لجنة الأمناء، أن الاجتماع يبحث العديد من الموضوعات ذات الأهمية الخاصة لمسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس فيما يخص التعليم العالي، كما يهدف إلى متابعة تنفيذ أهداف وسياسات وخطط التنمية في مجال التعليم العالي.

ونوّه الدكتور "السواط" بأن جدول أعمال هذا اللقاء يتضمن مناقشة أولويات العمل المشترك في مجال التعليم العالي، وتنسيق الجهود في جميع مجالات التعليم والبحث العلمي، وتعميق توجهات قادة دول المجلس نحو التكامل والوحدة عبر اللقاءات والأنشطة الطلابية، واعتماد خطط العمل المشترك.

وقال عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أمين لجنة الأمناء: إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن أيضًا تفعيل مجالات التعاون بين مؤسسات التعليم العالي، وتحديد الآليات التي يتم من خلالها تنظيم اللقاءات ودراسة أوجه التنسيق والتكامل، ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس نحو الارتقاء بمستوى التعليم العالي.

وأعرب الدكتور "السواط" عن شكره وتقديره وامتنانه للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي؛ ممثلة في أمينها العام الدكتور عبداللطيف الزياني، ومدير إدارة التعليم بالأمانة الدكتور محمد المهري، ورئيس قسم التعاون والبحث العلمي سعد بن محمد الزغيبي، على حرصهم واهتمامهم ومتابعتهم ودعمهم لأعمال اللجان المتخصصة كافة في مجال التعليم العالي.