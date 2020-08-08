رئيس وزراء لبنان يعتزم الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة

"دياب" نفى مسؤوليته عن أزمات البلاد

أعلن رئيس وزراء لبنان حسان دياب، اليوم (السبت)، أنه سيطرح الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة؛ لنزع فتيل أزمة سياسية متفاقمة بعد الانفجار المروع في ميناء بيروت.

ونقلت "رويترز" عن "دياب" قوله: "بواقعية لا يمكن الخروج من أزمة البلد البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد".

ونفى مسؤوليته عن الأزمات السياسية والاقتصادية العميقة التي يمر بها لبنان.