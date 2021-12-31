الأحد.. بداية الميركاتو الشتوي لأندية الدوري السعودي

تستمر حتى نهاية يناير

حددت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد القادم بداية فترة الانتقالات الشتوية لأندية دوري المحترفين والدرجتين الأولى والثانية.



وتتأهب الأندية السعودية لموسم الانتقالات الشتوية، التي تعد الفرصة المثالية للأندية لمواصلة تصحيح الأخطاء في صفوفها عبر التعاقدات واستقطاب اللاعبين المميزين؛ وذلك من أجل المنافسة بقوة في الأدوار الحاسمة من البطولات المحلية والقارية.



وتنطلق فترة قيد المحترفين الشتوية بدءًا من يوم الأحد 2 يناير، وتستمر حتى الـ30 من الشهر نفسه. وسيكون على جميع الأندية خوض ماراثون مهم؛ حتى تكون مؤهلة لدخول الميركاتو الشتوي، وهو تسديد الالتزامات المالية المستحقة عليها، وفقًا لقرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، التي حددت يوم 26 يناير 2022م آخر موعد لأندية دوري المحترفين ودوري يلو للدرجة الأولى للوفاء بالتزاماتها.



يُشار إلى أن الالتزامات المالية واجبة السداد على أندية كأس محمد بن سلمان للمحترفين حتى 30 سبتمبر 2021 وصلت إلى 298 مليون ريال سعودي.