لماذا أجّل وزير الدفاع الأمريكي زيارته للسعودية؟

بسبب مشكلة في الجدول الزمني

أعلن البنتاغون عن تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي يقوم بجولة خليجية، إلى توقيت لم يحدد بعد؛ حيث كان مقررًا زيارة السعودية خلال الجولة.

وذكرت تقارير أمريكية أن قرار التأجيل جاء بسبب مشكلة في الجدول الزمني، وقال مسؤول في البنتاغون: "زيارة الوزير إلى المملكة العربية السعودية أُرجئت بسبب مشاكل تتعلق بالجدول الزمني".

وأكد المسؤول الأمريكي أن وزير الدفاع يتطلع إلى إعادة الجدولة لزيارة المملكة في أقرب فرصة ممكنة.