سلطنة عُمان تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة 167 حالة وشفاء 23

سجلت وزارة الصحة بسلطنة عُمان 15 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-۱۹)؛ منها خمس حالات مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين وثمانٍ مرتبطة بالسفر، فيما تخضع حالتان للتقصّي الوبائي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة العُمانية، بأنه بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 167 حالة، فيما تماثلت 23 حالة للشفاء.