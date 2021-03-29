المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، ومحافظات: الحجرة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.. ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7 مساءً.