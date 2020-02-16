بالصور.. وصول عدد من الجرحى من محافظة الجوف اليمنية للمستشفيات السعودية

بمبادرة إنسانية من قوات التحالف في التعامل مع الحوادث العرضية

وصل عدد من الجرحى من محافظة الجوف اليمنية إلى المستشفيات السعودية، وذلك بعد أن أعلنت قوات التحالف في اليمن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة التورنيدو.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية من واقع التزام التحالف بدوره الإنساني في التعامل مع الحوادث العرضية والحالات الإنسانية التي تنتج من العمليات العسكرية.