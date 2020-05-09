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أشارت إلى أنه تمّ تحديث البريد الإلكتروني لـ125 ألف طالب وطالبة

"تقويم التعليم": تمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، تمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى 15 مايو 2020م.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: "الأعزاء الطلاب والطالبات: نظرًا لما واجهه البعض خلال رفع الصور الحديثة والتحقق من الهوية على الموقع الإلكتروني، نطمئنكم بتمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى 15-5-2020م".

وأضافت: نفيدكم بتحديث البريد الإلكتروني لـ 125 ألف طالب وطالبة.