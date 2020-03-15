إجراء احترازي.. إغلاق عدد من الأسواق الشعبية في جازان

كونها تجمع المئات من المتسوقين حيث تتنوع المنتجات المعروضة

كشفت مصادر أنه تَقرر إغلاق عدد من الأسواق الشعبية بمنطقة جازان؛ كإجراءات احترازية من فيروس كورونا بشكل مؤقت؛ فيما يُنتظر أن تكشف أمانة منطقة جازان تفاصيل القرار من جهتها.

وفي ذات السياق أعلنت بلدية صامطة إغلاق السوق الشعبي بالمحافظة المعروف بـ"سوق الاثنين"، وكذلك أعلنت محافظة صبيا إغلاق السوق الشعبي المعروف بـ"سوق الثلاثاء"؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وكانت المصادر قد أشارت إلى أن قرار إغلاق الأسواق يأتي من ضمن توجيهات اتخاذ التدابير اللازمة؛ بهدف الاحتراز من فيروس كورونا كوفيد19؛ لكون تلك الأسواق تجمع المئات من المتسوقين وقد يزداد العدد في الأسواق الكبيرة، والتي تتنوع فيها المعروضات ما بين ماشية ومستلزمات منزلية وخضار وفواكه وغيرها من البضائع.