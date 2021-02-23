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في عدد من مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا.. وباللغة العربية

"اعتدال" يحذِّر: تنظيمات متطرفة تم رصدها تنشر أفكارها في منصات رقمية

حذَّر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" من وجود منصات رقمية، ما زالت تسمح لمنظمات - وصفها بالخطرة - بالترويح لأفكارهم.

وأوضح "المركز" أنه يتابع تزايد النشاط الإعلامي لتنظيمات متطرفة في عدد من مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا. ومع استمرار وجود منصات رقمية تتيح لهذه التنظيمات ترويج محتواها، وخصوصًا باللغة العربية، يظهر حجم التحدي لإيقافها، والتحذير من مخاطرها.