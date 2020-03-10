أسرة "آل ناله" تحتفل بزواج "عادل" في الرياض

احتفلت أسرة عادل بن سعد آل ناله القرني، بزواجه من شقيقة الشيخ الدكتور عايض القرني ليلة السبت الماضي بالرياض، وسط حضور جمْع من أصحاب المعالي والسعادة والمشايخ والإعلاميين وأقارب وأنساب العروسين وبمشاركة الزملاء والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "عادل" وحرمه متمنين لهما حياة سعيدة.

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10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 10:53 AM

أسرة "آل ناله" تحتفل بزواج "عادل" في الرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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احتفلت أسرة عادل بن سعد آل ناله القرني، بزواجه من شقيقة الشيخ الدكتور عايض القرني ليلة السبت الماضي بالرياض، وسط حضور جمْع من أصحاب المعالي والسعادة والمشايخ والإعلاميين وأقارب وأنساب العروسين وبمشاركة الزملاء والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "عادل" وحرمه متمنين لهما حياة سعيدة.

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