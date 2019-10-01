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تبلغ مساحتها 2،000 كم2 وتضم 29 جزيرة بركانية ويزورها أكثر من 120 ألف سائح

سيجارة مشتعلة تحول "جزيرة التنين" لأغلى وجهة سياحية بالعالم.. هنا التفاصيل

تعتبر حديقة كومودو الوطنية في إندونيسيا؛ واحدة من أهم حدائق الحيوانات في العالم، وأصبحت موقعًا للتراث العالمي من قبل اليونسكو؛ لاحتوائها على مساحات واسعة من التلال الجبلية والغابات المطيرة الاستوائية، وغابات السافانا والشواطئ الرملية البيضاء البكر، التي تؤوي التنوع البيولوجي البحري الغني.



وأهم ما في الحديقة التي تبلغ مساحتها 2،000 كم مربع وتضم 29 جزيرة بركانية؛ أنها موطن لحوالي 5000 تنين، أو ما يُعرف بالسحلية التنين، وكذلك تعد البيئة البحرية في حديقة كومودو الوطنية واحدة من أغنى النباتات في العالم والحيوانات.



وداخل الحديقة أهم الزواحف: تنين الكومودو الذي يصل طوله لـ3 أمتار، ويزن أكثر من 70 كيلوجرامًا، وهو أكبر السحالي والزواحف في العالم، وما يميز تنين كومودو السباحة بسرعة تصل إلى 20 كيلومترًا في الساعة، كما يمكنه رؤية الأشياء عن بُعد 300 متر، وهو مفترس وشرس وآكل للحوم، ويمكن أن يأكل 80٪ من مجموع وزنه في وجبة واحدة.



ويمكن للكومودور أن يلتهم فريسة كبيرة جداً مثل جاموس المياه والغزلان والخنازير، وحتى البشر؛ حيث يحيط بفريسته ويدس فيها السم الذي يسري فيها ببطء حتى تموت، بعد ذلك يتم تمزيقها تماماً والتهامها مع العظام.



وفي عام 2018 اقترح حاكم نوسا تينجارا الشرقية، أن يتم فرض رسوم على الزوار قيمتها 500 دولار لدخول الجزيرة؛ من أجل تعزيز مكانة المنطقة المحمية، وطرحت الحكومة فكرة الحد من عدد الزوار إلى 5 آلاف زائر فقط شهريًّا في محاولة لتعزيز الأمن في أعقاب حريق يعتقد أنه اشتعل بسبب سيجارة تخلص منها أحد السائحين بشكل غير مناسب، بإلقائها على الأرض واحترق العشب الأخضر؛ مما تسبب في خطر كبير على التنين النادر، والآن تدرس الحكومة في جاكرتا تفعيل المقترح وزيادة القيمة لتصبح 1000 دولار، أو ما يقارب 4 آلاف ريال سعودي، ولتصبح المحمية الطبيعية أغلى مكان سياحي في العالم.



الجدير بالذكر أن الحديقة تضم 5 آلاف تنين كومودو، وهو مصنف ضمن أفضل 10 وجهات طبيعية في العالم، ويستقبل أكثر من 120 ألف سائح.