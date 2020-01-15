اندلاع اشتباكات بين قوات الباسيج وطلاب جامعة طهران

احتجاجاً على اعتراف الجيش الإيراني بإسقاط الطائرة الأوكرانية

شهدت جامعة طهران، اليوم الثلاثاء، احتجاجات على طريقة التعامل مع قضية الطائرة، وذلك فيما منع الأمن الطلاب من مغادرة جامعة أمير كبير، وفقاً لموقع قناة العربية.

و تفصيلاً.. قال موقع إيران إنترناشيونال عربي على تويتر، نقلاً عن بيان لاتحاد الطلاب الجامعيين الإيرانيين: هناك أجواء أمنية حول جامعة أمير كبير، ويتم منع الطلاب من مغادرة الجامعة، وذلك بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الباسيج والطلاب.

وكانت مقاطع فيديو نشرت من داخل إيران قد أظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، احتشاد محتجين إيرانيين، الاثنين، في العاصمة طهران، وذلك لليوم الثالث على التوالي وسط غضب عام من اعتراف الجيش بإسقاط الطائرة الأوكرانية الأسبوع الماضي.

وردد العشرات في إحدى جامعات طهران هتافات "قتلوا نخبتنا واستبدلوهم برجال دين"، في احتجاج على إسقاط الطائرة التي قُتل كل من كان على متنها، وعددهم 176 شخصاً، بعضهم طلبة إيرانيون.

وأظهرت اللقطات وجود العشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب في منطقة أخرى من طهران.

ونُظمت احتجاجات في كرمان مسقط رأس قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتل مؤخراً في غارة أميركية في العراق، تطالب برحيل المرشد علي خامنئي. وهتف المحتجون في كرمان "الموت لولاية الفقيه على كل هذا الإجرام".

وأكد موقع "إيران إنترناشيونال" إصابة عدة أشخاص بجروح إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين المشاركين في تأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية في طهران ومدن أخرى اليوم.

وأضاف: يمكن للمواطن إتمام جميع الإجراءات بطريقة إلكترونية من خلال البوابة دون الحاجة لمراجعة البلدية.

وأهاب "السيد" بجميع الراغبين في ممارسة أنشطة التخييم بالمبادرة بالتسجيل عن طريق الموقع.

وختم تصريحه بقوله :" البلدية ستقوم بإزالة جميع المخيمات العشوائية التي لايلتزم أصحابها بتسجيل الطلب عن طريق الموقع والتخييم في الموقع المخصص للتخييم".

من جانبهم، طالب أصحاب المخيمات؛ أمانة محافظة جدة باستثنائهم من تلك الرسوم المالية، كون أن بعضاً منهم ليس هدفه تجارياً واستثمارياً من وراء ذلك التخييم، لافتين إلى أنها متنفسٌ لهم ولأسرهم في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة.



