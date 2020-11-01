جديد "المدينة الطبية" بمكة.. عمليات إزالة أورام الغدة الدرقية إلى "اليوم الواحد"

6 حالات تكللت جميعها بالنجاح وخرج المرضى وهم في أتمّ صحة بلا مضاعفات

نجح فريق طبي في مركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في إجراء عمليات إزالة كامل الغدة الدرقية بجراحة اليوم الواحد؛ حيث يأتي ذلك تماشيًّا مع الإجراءات الطبية والاحترازية لفيروس كورونا وتوفير الطاقة الاستيعابية السريرية.

واجتمع الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد العيسى والدكتور حداد الكاف وبمتابعة من رئيس القسم الدكتور شريف كامل؛ حيث قرر الفريق الطبي بعد مراجعة أحدث التطورات الطبية وبما يتماشى مع معايير الرعاية العالمية للمرضى، البدء في إجراء جراحة استئصال كامل الغدة الدرقية في عمليات اليوم الواحد، وقد أجريت إلى الآن ٦ حالات تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح، وخرج المرضى وهم في أتم الصحة والعافية؛ حيث تتم متابعتهم عبر خدمة العيادات الافتراضية هاتفيًّا، والتأكد من عدم وجود أي مضاعفات إكلينيكية.

وتتميز المدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير؛ نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالٍ وإمكانات على أحدث مستوى، تضاهي مثيلاتها في العالم، بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية المملكة الطموحة.