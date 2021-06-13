"تصفية" تبدأ إجراءات بيع مساهمة "قرطبة" شرق الرياض

بمساحة بلغت 32،857.60 مترًا مربعًا

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها بدأت إجراءات بيع مساهمة قرطبة شرق الرياض.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (32،857.60) مترًا مربعًا، ولمتابعة إجراءات البيع متابعة حساب لؤلؤة قرطبة (saqurtuba) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".

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13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 05:23 PM

بمساحة بلغت 32،857.60 مترًا مربعًا

"تصفية" تبدأ إجراءات بيع مساهمة "قرطبة" شرق الرياض

ذياب الشمري

الرياض

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أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها بدأت إجراءات بيع مساهمة قرطبة شرق الرياض.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (32،857.60) مترًا مربعًا، ولمتابعة إجراءات البيع متابعة حساب لؤلؤة قرطبة (saqurtuba) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".

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