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بمساحة بلغت 32،857.60 مترًا مربعًا

"تصفية" تبدأ إجراءات بيع مساهمة "قرطبة" شرق الرياض

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أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها بدأت إجراءات بيع مساهمة قرطبة شرق الرياض.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (32،857.60) مترًا مربعًا، ولمتابعة إجراءات البيع متابعة حساب لؤلؤة قرطبة (saqurtuba) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".