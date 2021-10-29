"الصحة": تسجيل 56 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 49 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548530 ) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537,502) حالات، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8790) حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 49 حالة.