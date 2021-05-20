"العدل": إصدار 1.3 مليون وكالة إلكترونية عبر "ناجز" خلال 4 أشهر

في إطار جهود تحويل الخدمات التوثيقية إلى إلكترونية بالكامل

كشفت وزارة العدل عن إصدار 1.3 مليون وكالة إلكترونية، خلال 4 أشهر، عبر بوابة ناجز.

وأكدت، أن توجيه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مؤخرًا، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa، أسهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا جاء في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية كل إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

وأشارت "العدل" إلى أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في: تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد، ثم الذهاب للوكالات والإقرارات، واختيار إصدار وكالة إلكترونياً، واختيار نوع الوكالة، ثم إضافة وكيل، واختيار بنود الوكالة وتحديد تاريخ الانتهاء، ويكون مدتها عاماً بحد أقصى.