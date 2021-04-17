إغلاق طريق "الهدا" احترازيًّا في كلا الاتجاهين

بسبب هطول الأمطار

أعلنت الجهات المعنية إغلاقًا مؤقتًا لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".

يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن أمطارًا تراوحت بين غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد.

الطائف الهدا أمطار طريق الهدا

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17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442 09:10 PM

بسبب هطول الأمطار

إغلاق طريق "الهدا" احترازيًّا في كلا الاتجاهين

سعود الدعجاني

الطائف

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أعلنت الجهات المعنية إغلاقًا مؤقتًا لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".

يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن أمطارًا تراوحت بين غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد.

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الطائف الهدا أمطار طريق الهدا

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