خادم الحرمين يستقبل رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا

استعرضا التعاون بين البلدين بما يخدم الإسلام والمسلمين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في جمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا؛ والوفد المرافق له.

وشهد الاستقبال، استعراض آفاق التعاون بين المملكة وكوسوفا بما يخدم الإسلام والمسلمين، ويعزّز مفاهيم نشر الاعتدال والوسطية والتعايش والتسامح.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس المشيخة الإسلامية كوسوفا

1

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441 01:33 PM

استعرضا التعاون بين البلدين بما يخدم الإسلام والمسلمين

خادم الحرمين يستقبل رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 637

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في جمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا؛ والوفد المرافق له.

وشهد الاستقبال، استعراض آفاق التعاون بين المملكة وكوسوفا بما يخدم الإسلام والمسلمين، ويعزّز مفاهيم نشر الاعتدال والوسطية والتعايش والتسامح.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس المشيخة الإسلامية كوسوفا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019