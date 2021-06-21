استمرار مناورات "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية

بهدف التدريب على عمليات القيادة والسيطرة والرماية غير المباشرة

تستمر مناورات تمرين "مخالب الصقر" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية، والذي انطلقت فعالياته منذ أسبوع في المنطقة الشمالية الغربية.



ويأتي ذلك التمرين امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين، بهدف التدريب على عمليات القيادة والسيطرة، والتدريب على الرماية غير المباشرة، وعلى النقل القتالي الهجومي، والتخلص من المتفجرات وتحسين التوافق بين المعدات العسكرية للجانبين.

