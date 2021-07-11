"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية

تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف وأجزاء من مكة والمدينة

توقَّع موقع "طقس العرب" أن تتأثر أجزاء من مناطق السعودية بحالة جوية ماطرة، تعتبر الأفضل والأوسع والأكثر شمولية من حيث مساحة المناطق المتأثرة بها - بمشيئة الله- وذلك منذ بداية فصل الصيف.

وأضاف الموقع بأنه رغم اتساع الرقعة الجغرافية للحالة الماطرة، وشموليتها مناطق واسعة، إلا أن قوة السُّحب الرعدية والهطولات المطرية ستتركز على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية، وتشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف، إضافة لأجزاء من مكة المكرمة والمدينة.

وهذه المناطق ستكون عرضة لهطول الأمطار بغزارة عالية، وبشكل يومي، بدءًا من منتصف شهر يوليو الجاري، مترافقة بزخات البَرَد الكثيفة أحيانًا، مع فرصة عالية لتشكُّل السيول، خاصة في المناطق المنخفضة والمنحدرات الجبلية.

وأضاف "طقس العرب": لن تكون نجران وصحراء الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض بعيدة عن تأثير هذا التدفق الكثيف للرطوبة المدارية؛ إذ يُتوقع أن تشهد هي الأخرى نشاطًا للسُّحب الرعدية الماطرة -بمشيئة الله- بشدة متفاوتة.

وبيَّن أن هذا النوع من السُّحب الركامية الرعدية، وفي هذا التوقيت من العام، غالبًا ما يترافق مع تشكُّل تيارات هوائية هابطة، تعمل على نشوء موجات غبارية، وربما عواصف رملية محلية في المناطق المتأثرة، متسببة بتدنٍّ لافت في مدى الرؤية الأفقية، وربما انعدامها أحيانًا.

وكشف "طقس العرب" تأتي حالة الاضطراب الجوي هذه نتيجة لتدفق كميات كبيرة من الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب نحو عموم الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية تزامنًا مع تعمُّق المنخفض الجوي الحراري الواقع في الجنوب الشرقي للسعودية؛ ما يعمل على نشوء اضطرابات جوية شديدة، عملت على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي، تتشكل إثرها السُّحب القوية المترافقة مع الأمطار الرعدية الغزيرة.