نادي الإبل يفاجئ جماهيره بـ 4 قعدان في مسابقة كبرى

يطلقها السبت المقبل وجوائز يومية لـ"نجم المدرج"

يطلق نادي الإبل، الجهة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقام حالياً في منطقة الصياهد التي تبعد 120 كيلو متراً عن العاصمة الرياض، مسابقة كبرى للجمهور يوم السبت المقبل الموافق 28 ديسمبر الحالي، بعد الانتهاء من عروض المزاين على لجنة التحكيم.



وتتمثل تفاصيل المسابقة التي تحمل عنوان "القعود قعودك لاطرحته" في ثلاث خطوات، تبدأ باختيار الكاميرا لأربعة من الجمهور الراغب في المشاركة بشكل عشوائي، ثم يشارك في المسابقة أربعة قعدان، وبمجرد طرح المتسابق للقعود يستطيع الحصول عليه.



وينتظر أن تشهد المسابقة إثارة وحماساً كبيرين عطفاً على التفاعل الكبير الذي يبديه الجمهور خلال الأيام الماضية من المهرجان.



ويولي نادي الإبل اهتماماً كبيراً لجماهيره الوفية من خلال تخصيص جوائز يومية لـ"نجم المدرج"، عبارة عن جوالات لـ 4 إلى 5 مشجعين، ويتم اختيارهم عبر آلية "صيد الكاميرا".