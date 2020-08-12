تفعيلًا لتحقيق مسيرة التحوّل.. "ليبارا السعودية" تعيّن "مرداد" رئيساً تنفيذياً

يملك سجلاً حافلاً من الإنجازات التي حققها خلال مسيرته في "الاتصالات"

أعلنت شركة ليبارا السعودية، تعيينها الدكتور سليمان بن عبدالعزيز مرداد، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من الأول من شهر أغسطس 2020، وتهدف "ليبارا" بذلك إلى تعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به في إطار تحقيق مسيرة التحول التي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

حصل الدكتور مرداد، على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والماجستير في علوم الحاسوب من الجامعة الأمريكية عام 1991، وحصل على شهادة الدكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة بوسطن الأمريكية عام 2001.. ويملك الدكتور سليمان سجلاً حافلاً من الإنجازات التي حققها خلال مسيرته المهنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

قبل انضمامه إلى "ليبارا" شغل الدكتور مرداد، عديداً من المناصب القيادية في القطاع، منها: منصب نائب المحافظ لتقنية المعلومات في هيئة الاتصالات، ومنصب مستشار وزير الاتصالات لتطوير صناعة تقنية المعلومات، كما عمل عضواً في مجلس إدارة عديد من الشركات، وكان مؤسّساً لعدد آخر منها ولفترة أكثر من عقد من الزمن.

يملك الدكتور سليمان سجلاً مليئاً بالخبرات ويتمتع بحسن قيادة فريق العمل نحو تحقيق النمو والتميّز في العمليات التشغيلية والارتقاء بالأداء.. ولعب دوراً فعالًا ومؤثراً في إنجاز عدد من عمليات التطور التقني في القطاعين العام والخاص.

وذكر الدكتور مرداد، عقب تعيينه "أتشرف بالانضمام الى فريق العمل في (ليبارا) وأتطلّع قُدماً للمساهمة في دعم الجهود القائمة والرامية لتحقيق أهداف الشركة والإسهام مع غيرها من الشركات في إنجاز التحوّل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما ينعكس إيجاباً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة" والمضي بخطى واثقة نحو رؤية 2030.