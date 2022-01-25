"الدفاع المدني" يسيطر على حريق الجائزة بأضم واستمرار التحقيقات

بعد التهام النيران 30 شجرة بغابات غزوان بمساحة 400م2

نجح الدفاع المدني في السيطرة على حريق في مراعي وغابات غزوان بمركز الجائزة بمحافظة أضم، حيث يقدّر عدد الأشجار المتضررة من الحريق بنحو ٣٠ شجرة متنوعة بين السمر والسلم، وتقدّر مساحة منطقة الحريق بنحو ٤٠٠ م2، ومازال التحقيق جارياً من قِبل الجهات المختصة للبحث عن مسبّبات الحريق.

وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم يحيى الزهراني، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الحجرة بقيادة وكيل رقيب العليوي الصلاحي؛ وفرقة الدفاع المدني بأضم بقياده الملازم سلطان الجحدلي؛ ومسؤول البلاغات بمكتب وزارة البيئة بأضم غبيش عبدالرحمن المعافي؛ باشرت حريقاً في المراعي والغابات.

وأكّد الزهراني؛ أن عمليات المسح الميداني لمراقبة الغابات والآثار الناتجة عن تلك الحرائق مستمرة لحماية ما تبقى من الأشجار والتأكد من عدم عودة النيران للاشتعال مرة أخرى، لا قدر الله.

وأشار الزهراني؛ إلى أهمية المحافظة على التنوع البيئي، وخاصةً الغطاء النباتي، والتصدّي لكل ما يتسبّب في الإخلال بتلك المنظومة البيئية، حيث تجوب فرق مراقبي الغابات والمراعي معظم الغابات والمتنزهات الوطنية بشكل يومي لرصد المخالفات وتحقيق مبدأ الاستدامة البيئية داعياً المزارعين ومربي الماشية والمتنزهين، للتخلص من المخلفات الزراعية بالطرق الصحيحة واستخدام الحاويات المخصصة للشواء في أثناء التنزه، والتأكد من إطفاء النار بعد الانتهاء لتلافي حرائق الغابات المدمرة للبيئة.