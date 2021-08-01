جامعة شقراء تفتح باب القبول الإلحاقي وتتيح تغيير الرغبات للمقبولين إلكترونيًا

ابتداءً من الاثنين 23 ذي الحجة إلى الأربعاء 3 المحرم

أعلنت جامعة شقراء ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل فتح باب القبول الإلحاقي الإلكتروني للطلاب غير المقبولين في العام الجامعي 1443هـ ابتداءً من الاثنين 23/12/1442هـ حتى الـ 12 ظهرًا من يوم الأربعاء 3/1/1443هـ، كما سيتم إعلان نتائج القبول الخميس 4/1/1443هـ، على أن يكون آخر موعد لتأكيد القبول الـ 12 ظهرًا من يوم الجمعة 5/1/1443هـ.

وأوضحت أن التقديم في القبول الإلحاقي عبر البوابة الإلكترونية في المدة المحددة، حيث تكون المفاضلة بشكل تنافسي وفقًا للنسب التي توقف عندها القبول على المقاعد التي لا تزال شاغرة في بعض التخصصات، لافتةً النظر إلى ضرورة التأكد من اختيار الرغبات المناسبة للمتقدمين من الناحية الجغرافية، مؤكدةً أنه لن يُسمح للمقبولين في القبول الإلحاقي بتغيير التخصص أو الكلية أو المحافظة إلا بعد دراسة فصل دراسي على الأقل وتحقيق شروط التحويل.

وأعلنت عمادة القبول والتسجيل إتاحة خدمة تغيير القبول إلكترونيًا للطلاب والطالبات المقبولين للعام الجامعي 1443هـ عبر بوابة النظام الأكاديمي ابتداءً من الأحد 22/12/1442هـ، وحتى الاثنين 1/1/1443هـ، على أن يتم إعلان النتائج الأربعاء الموافق 3/1/1443هـ، حيث تمكن هذه الخدمة الطلبة المقبولين من التقدم بطلب تغيير رغبة القبول من تخصص إلى آخر أو كلية أو محافظة أخرى حسب النسب والمقاعد الشاغرة.

وبينت العمادة أن عدم ظهور بعض التخصصات للطلبة يعني أن الطالب لم يحقق النسبة التي توقف القبول عندها ومن ثَمّ لا يمكنه تغيير القبول إليها، كما يمكن للراغبين في التحويل الرجوع للدليل الإرشادي عبر البوابة الإلكترونية للتعرف على خطوات التقديم على الخدمة.