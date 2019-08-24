دعاء الدوسري تشيد بالجهد التطوعي لشباب الطائف

منذ بدء الإجازة الصيفية

أشادت الناشطة الاجتماعية والتطوعية دعاء بنت حمود الدوسري بالجهد التطوعي المقدَّم من شباب الطائف على مدار الفترة الماضية منذ بدء الإجازة الصيفية حتى (موسم الطائف).

كما أشادت بالفعل الإنساني المميز الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات في الفعاليات والأنشطة السياحية والاجتماعية والثقافية والتوعوية، وجميع المجالات الخدمية، مشيرة إلى أن ما يقومون به من أعمال يعكس شعورهم بالمسؤولية، ورغبتهم في الإسهام الاجتماعي الفاعل.

وقالت "الدوسري" إن التناغم الحاصل من مختلف القطاعات يعمل على إتاحة الفرصة للشباب والفتيات المبدعين والمبدعات لتنفيذ الأفكار التطوعية الخلاقة، وتطبيقها على أرض الواقع. وهناك العديد من المشاركات التي رعتها ودعمتها الجهات الحكومية لتنمية القدرات التطوعية، واستثمار أوقات الفراغ فيما ينفع ويفيد هذه الفئة الغالية بشكل خاص، والمجتمع عمومًا.

ونوهت بالمشاركة الكثيفة للمتطوعين والمتطوعات في إنجاح المهرجانات والبرامج المختلفة من خلال مساهمتهم في توجيه الحشود، وأعمال التنظيم والتوعية والإرشاد، واستقبال الزوار، والإجابة عن استفساراتهم، وتقديم الخدمات الإسعافية والصحية، وخدمة الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدة التائهين، وخلاف ذلك من الأعمال الإنسانية التي تجسد رغبتهم في التنمية الاجتماعية الهادفة، وإيجاد جيل يؤمن بأهمية العمل التطوعي بجميع أشكاله الفردي والمؤسسي (الجماعي) لتحقيق جانب مهم من جوانب الرؤية الطموحة للمملكة 2030، التي تهدف لتطوير هذا القطاع، ورفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع ومتطوعة.

يُذكر أن المتطوعين والمتطوعات بادروا منذ وقت مبكر إلى دعم الفعاليات من خلال اشتراكهم في أنشطتها وفعالياتها المختلفة، مثل "أسابيع الشجرة، واليوم الوطني، والمهرجانات، وحملات النظافة، والحفاظ على البيئة، وتنظيم وتوجيه الحشود"، علاوة على إفساح المجال لهم لتنظيم الفعاليات والمناشط الاجتماعية الهادفة، بما أسهم في تعزيز العمل التطوعي.