800 ألف نخلة في الأفلاج تطرح أجود أنواع تمورها

أسعارها انخفضت بشكل كبير قبل أن تعود لطبيعتها

شهد سوق التمور في الأفلاج الأيام الماضية، انخفاضاً مفاجئاً في أسعار التمور لأول مرة منذ سنوات، حيث تراوحت أسعار بعض أنواع التمور مثل "الخلاص" إلى 3 ريال، وغيره من الأنواع الأخرى، بيمنا تمسك "الشيشي" بسعره كاسراً حاجز الـ 15 ريال.

وكانت نخيل الأفلاج البالغ عدد نحو 800 ألف نخلة، قد أثمرت أجود أنواع التمور في أسواق المحافظة، مسجلة أسعاراً جيدة في بداياتها، حتى شهدت السوق تدنياً في الأسعار وتزايداً في العرض حتى وصل إلى أقل الأسعار له منذ سنوات.

وفسر عدد من الباعة بسوق تمور الأفلاج لـ"سبق" بالقول إن "أسباب تدني أسعار التمور (الرطب)، وخاصة (الخلاص) يعود إلى وفرة الإنتاج وقلة المستهلك، وكون الموسم كذلك تزامن مع الإجازة وأغلب الأهالي خارج المحافظة".

وأوضح الباعة أن اليومين الماضيين شهدا عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي، حيث وصل سعر "الخلاص" إلى أكثر من 10 ريال للفلين الواحد، وتستمر الأسعار من الآن وصاعداً في الارتفاع كون موسم "الرطب" أقبل على الانتهاء.

يذكر أن تمور الأفلاج حققت أرقاماً قياسية، من حيث الحجم والطعم والمذاق؛ لكون نخيل الخلاص خاصة بالمحافظة في هذه الفترة، كما ذكر المهتمون بزراعة النخيل في ذروة إنتاجها المميز.