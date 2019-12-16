إصابة سيدتين نتيجة انقلاب مركبتهما بـمخطط "بني سار" في الباحة

في أحد الملاعب الزراعية

باشرت الجهات الأمنية، مساء الاثنين، حادث سير تعرضت له سيدتان بعد سقوط مركبتهما في أحد الملاعب الزراعية في منطقة الباحة.

وبحسب المصادر فإن الحادث وقع في مخطط "بني سار"، وباشر مرور الباحة الحادث، فيما تعرضت السيدتان لإصابات.