سقوط مركبة بمصب شعيب "القلته" بدومة الجندل.. و"المدني" يباشر الحادثة

قائدها لم يكن بداخلها.. المحافظة شهدت موجة أمطار صباح اليوم

سقطت مركبة في مصب شعيب "القتلة" شمال شرق محافظة دومة الجندل، ولحسن الحظ لم يكن صاحب المركبة بداخلها، علماً بأن المصب يعد من أكبر الشعاب بالمنطقة، وقد باشر الدفاع المدني الموقع.

ورصدت عدسة أحد المواطنين سقوط مركبة المواطن، في لحظة استمتاعه بمشاهدة شلالات شعيب "القلته"؛ حيث يعد الموقع متنزهًا بريًّا موسميًّا قلما يسيل إلا في المواسم التي يكون مطرها غزيرًا.

يأتي ذلك عقب موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة صباح اليوم الاثنين، والتي تسببت في جريان العديد من الشعاب.

