ماليزيا: 122 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرفع إجمالي الإصابات إلى 6298 مصابًا.

وأشارت السلطات الصحية الماليزية إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بسبب المرض ليصل إجمالي الوفيات إلى 105 حالات.

وكانت السلطات الماليزية أعلنت مؤخرًا رفع بعض القيود عن بعض الأعمال التجارية والمنتزهات والشركات الخاصة، وذلك ابتداءً من يوم غد.