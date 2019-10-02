انطلاق معرض الصقور في نسخته الثانية بالقرب من "واجهة الرياض"

خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري وضمن فعاليات موسم العاصمة

كشف نادي الصقور عن تفاصيل النسخة الثانية من معرض الصقور والصيد السعودي، الذي ينطلق خلال الفترة من 11 إلى 15 من شهر أكتوبر الجاري بالرياض، ضمن فعاليات موسم العاصمة.



وأوضح النادي أن المعرض في دورته الجديدة يقام على مساحة تقارب 36 ألف متر مربع، وذلك على امتداد طريق المطار بالقرب من واجهة الرياض.



وأشار النادي في بيان له اليوم إلى أن المعرض يضم هذا العام أكثر من 30 قسمًا؛ من بينها أقسام عارضي ومنتجي الصقور، والأسلحة، ومستلزمات الصيد والرحلات البرية، ومستلزمات الصقور، ومركز تعريفي بالصقور وتاريخها، إضافة إلى العديد من الأقسام المتنوعة.



ويستقطب المعرض في هذه الدورة أكثر من 350 عارضًا من مختلف دول العالم؛ وذلك لتوفير أفضل الخيارات وأوسعها للمهتمين بالصقور وهواية الصيد.



كما سيتضمن معرض الصقور والصيد مسرحاً ثقافيّاً تقام عليه أمسيات شعرية، وندوات، وورش عمل، بالإضافة إلى قسم مخصص للفن التشكيلي والعروض البصرية، وفعاليات ترفيهية تتناسب مع جميع أفراد العائلة.



وحول أوقات العمل في المعرض؛ أوضح نادي الصقور أن استقبال الزائرين والزائرات سيبدأ عند الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام المعرض الخمسة.