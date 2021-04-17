بريطانيا.. الانتهاء من إعطاء 41.5 مليون جرعة لقاح "كورونا" حتى الآن

توقعات باستغراق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين 4 أشهر

أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم السبت، أنه جرى إعطاء 41.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

وبحسب البيانات المعلنة، اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 437 ألفاً و318 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل وفق "الألمانية"، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين أربعة أشهر.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 17 أسبوعاً.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفاً و472.





ومضى قرابة عام و11 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.