كورونا في الجزائر: 219 إصابة و5 وفيات وارتفاع في حالات الشفاء

فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 49413 حالة

سجّلت الجزائر اليوم 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتقع إجمالي عدد الإصابات إلى 49413 حالة .

وأوضحت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا أنها سجّلت 5 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1659 حالة. فيما زاد إجمالي حالات الشفاء إلى 34818 حالة.