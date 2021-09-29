أسعار النفط تتراجع.. "برنت" عند 77.73 دولارًا للبرميل

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر هبطت 1.8%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وسط توقعات بارتفاعها، ومع تجدد المخاوف المتعلقة بمستويات الطلب العالمي على الخام.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 1.7% إلى 77.73 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 1.8% عند 73.93 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات النفط بنحو 4.1 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من سبتمبر؛ بينما من المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

فيما أصدرت بعض البنوك توقعات بأن يواصل خام "برنت" ارتفاعه خلال الجزء المتبقي من العام وفي 2022؛ إذ يرى "جولدمان ساكس" أن خام "برنت" قد يصل إلى 90 دولارًا بحلول نهاية العام الجاري، كما رفع "باركليز" توقعاته لسعر الخام للعام المقبل إلى 77 دولارًا.