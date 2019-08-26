الجموع تؤدي صلاة الميت على الشيخ "حمود الرشيد"

بحضور عدد من الأمراء وكبار المسؤولين

أدى عدد من الأمراء وكبار المسؤولين، صلاة الميت على الشيخ حمود العبيد الرشيد، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع الملك خالد في الرياض.

كما أدى الصلاة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وعدد من الأمراء، ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري، وأبناء وأقارب الفقيد، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأفراد عائلة الرشيد.