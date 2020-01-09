"سمرقندي" مديرًا للخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة

استحداث إدارة للتطوع البلدي والمؤسسات غير الربحية

استحدث أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، إنشاء إدارة التطوع البلدي، وإدارة الجمعيات والمؤسسات غير الربحية ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالأمانة، تماشيًا مع توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

فيما أصدر "أمين العاصمة المقدسة" قرارًا بتكليف المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي بالعمل مديرًا عامًّا للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ويرتبط بالإدارة العامة، إدارة المناسبات والفعاليات والمهندس شرف القرشي مديرًا لها، وإدارة التطوع البلدي وهاني الجفري مديرًا لها، وإدارة الجمعيات والمؤسسات غير الربحية وصديق واصل مديرًا لها، ووحدة الشؤون الإدارية وسمير وصابي مديرًا لها. وحدد القرار مهام الإدارات المرتبطة بالإدارة العامة للخدمات.‪

وفى الختام أعرب "سمرقندي" عن شكره وتقديره لأمين العاصمة المقدسة على ثقته الكريمة، وأكد أن هذه الثقة تعد وسام فخر واعتزاز له؛ وحافزًا له لبذل مزيد من العطاء ومضاعفة الجهد لخدمة هذا الوطن المعطاء.