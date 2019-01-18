مداهمة مستودع متخصص في تزوير تواريخ العطور بـ"الخُبر".. وضَبْط 1430 عطرًا مزورًا

داهمت فرق وزارة التجارة بمساندة الجهات الأمنية مستودعاً في الخبر تخصص في تزوير تواريخ العطور بتواريخ صلاحية جديدة قبل إعادتها للسوق مجدداً.

وضبطت الفرق 1430 منتجاً عطرياً مزوراً، فيما تم إغلاق المستودع وتقرر استدعاء المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية.

