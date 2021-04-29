بالأسماء .. "الدفاع" تدعو 122 مواطنًا اجتازوا المقابلات الشخصية لاستكمال الإجراءات

‫دعتهم للدخول على "جدارة".. أن عدم الحضور يعتبر تنازلًا عن الحق في الوظيفة وعدولًا عنها

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن قبول (122) مواطنًا ومواطنة اجتازوا المقابلات الشخصية، الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٦هـ على موقعها الرسمي.

وتفصيلًا: دعت "الوزارة" المقبولين والمقبولات للدخول على منصة (جدارة) لاستكمال إجراءات الفحوصات الطبية ومراجعة الجهة المقبول بها.

وأكدت أن عدم الحضور يعتبر تنازلًا عن الحق في الوظيفة وعدولًا عنها.

ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين على الرابطين التاليين:

أسماء المقبولين "رجال"
https://bit.ly/3t1LKbx

أسماء المقبولين "نساء"
https://bit.ly/3u3r4RX

وزارة الدفاع

2

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 07:30 PM

‫دعتهم للدخول على "جدارة".. أن عدم الحضور يعتبر تنازلًا عن الحق في الوظيفة وعدولًا عنها

بالأسماء .. "الدفاع" تدعو 122 مواطنًا اجتازوا المقابلات الشخصية لاستكمال الإجراءات

فهد الغبيوي

الرياض

0 2,494

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن قبول (122) مواطنًا ومواطنة اجتازوا المقابلات الشخصية، الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٦هـ على موقعها الرسمي.

وتفصيلًا: دعت "الوزارة" المقبولين والمقبولات للدخول على منصة (جدارة) لاستكمال إجراءات الفحوصات الطبية ومراجعة الجهة المقبول بها.

وأكدت أن عدم الحضور يعتبر تنازلًا عن الحق في الوظيفة وعدولًا عنها.

ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين على الرابطين التاليين:

أسماء المقبولين "رجال"
https://bit.ly/3t1LKbx

أسماء المقبولين "نساء"
https://bit.ly/3u3r4RX

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الدفاع

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021