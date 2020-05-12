روسيا .. "كورونا" ينقض على المتحدث باسم الكرملين

"بيسكوف" اعترف بوجوده في المستشفى لتلقي العلاج

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الثلاثاء)، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "بيسكوف" أنه يتلقى العلاج حاليًا في المستشفى، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

و"بيسكوف" ليس المسؤول الروسي الأول الذي يصاب بـ"كورونا" فقد جرى تشخيص الإصابة بالفيروس لدى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير البناء فلاديمير ياكوشيف ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا.