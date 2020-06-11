بعد إندونيسيا.. ماليزيا تقرر منع مواطنيها من أداء الحج لهذا العام

أعلنت خطة إعادة فتح المساجد بشكل تدريجي اعتبارًا من الغد

أعلنت ماليزيا، اليوم، عدم إرسال حجاجها هذا العام إلى المملكة العربية السعودية في ظل تفشّي فيروس كورونا العالمي، وذلك وفقًا للمرسوم الملكي الصادر عن ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.



وقال وزير الشؤون الدينية الماليزي الدكتور ذو الكفل محمد البكري، خلال مؤتمر صحفي اليوم: إن الحكومة قدمت طلبًا رسميًّا لوزارة الحج والعمرة السعودية عبر سفارة المملكة بكوالالمبور، لتأجيل الحج إلى العام القادم.



وأعرب الوزير عن امتنان وشكر الحكومة الماليزية لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على جهودها الدؤوبة للحد من انتشار عدوى كوفيد-١٩ في الأراضي المقدسة، خصوصًا المدينة المنورة ومكة المكرمة.



وأعلن الوزير عن خطة إعادة فتح المساجد في الولايات الاتحادية بشكل تدريجي؛ حيث يسمح للمساجد في المناطق الخضراء الخالية من كورونا باستقبال ثلث طاقتها الاستيعابية بداية من غد الجمعة.

وكانت إندونيسيا قد أعلنت عن تعليق مواطنيها من أداء الحج لهذا العام، لتحل بعدها ماليزيا ثاني دولة تعلن عن تعليق الحج.