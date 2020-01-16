أكثر من 14 ألف زائر لأركان "تعليم جدة" بالواجهة البحرية

وسط تفاعل ومشاركة واسعة.. وتستمر حتى يوم الجمعة القادمة

وسط تفاعل ومشاركة واسعة، جذبت أركان الإدارة العامة لتعليم جدة بالحديقة الثقافية بالواجهة البحرية بجدة مايزيد عن 14 ألف زائر من مختلف الأعمار خلال الثلاثة أيام الأولى من فعاليات الحديقة التي تستمر حتى يوم الجمعة القادمة، وفيما شارك عدد من طلاب وطالبات تعليم جدة مساء أمس الأربعاء في مسابقة "فصيح مكة" الخاصة بالإلقاء الفصيح (شعري ونثري) فقد شهد ركن "فني بلغتي" إقبالاً متزايداً في عدد الأطفال المتدربين والمشاركين عملياً في فعالياته.

وأوضح المشرف على مشاركة تعليم جدة في الحديقة الثقافية ومنسق الإدارة في أمانة ملتقى مكة الثقافي، الدكتور معجب الزهراني، أن عدد الأطفال المتدربين بشكل يومي في ركن "فني بلغتي" بلغ أكثر من 700 متدرب ومتدربة من الأطفال في كل من ورشة تدريب الخط العربي ومرسم حروفيات عربية وورشة أصنع حرفي بيدي إلى جانب الرسم التشكيلي وكذلك النحت وورش الأشغال اليدوية.

وأضاف أن مشاركة تعليم جدة في الحديقة الثقافية تمثلت في ثلاثة أركان ( فني بلغتي، لغتي هويتي، أسرتي والضاد) فيما بلغ عدد المشاركين في ركن "لغتي هويتي" 845 من الأطفال وبلغ عدد الزوار الكبار 530 زائراً يومياً، بينما بلغ عدد زوار ركن أسرتي والضاد 1300 من الأطفال والكبار يومياً.