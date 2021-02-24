شاهد.. أحد رجال قوات الطوارئ يساعد مُسِنة بساحات الحرم الخارجية

تخلى عنها مَن كان يوصلها ليبادر رجل الأمن للقيام بدوره

لا يقتصر دور رجال الأمن الموجودين في الحرم المكي الشريف على حفظ الأمن وسلامة مرتادي الحرم المكي الشريف في أثناء تأديتهم مناسكهم.

عدسة "سبق" التقطت أحد رجال قوات الطوارئ الخاصة، وهو يبادر بمساعدة مُسِنة كبيرة بعد أن تركها مَن كان يقوم بدفعها؛ ليتولى إيصالها إلى وجهتها، وهو يصغي لها سمعه ليلتقط كلماتها ليعلم أين وجهتها وسط دعواتها له على مبادرته.

المواقف التي يضربها رجال الأمن في خدمة ضيوف الحرم المكي الشريف وما توليه قيادات المملكة -حفظهم الله- تكاد لا تُعد ولا تُحصى، ودوماً تتجدّد بين لحظة وأخرى.