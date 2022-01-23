القيادة تعزي في وفاة "سلطان بن منيف" شيخ شمل "جشم يام"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ببرقية عزاء ومواساة إلى الشيخ مانع بن سالم بن منيف، قال فيها -حفظه الله-: "تلقينا نبأ وفاة أخيكم سلطان، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة بعزائنا، لنسأل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، سائلاً الله للفقيد الرحمة والمغفرة.

ورفع الشيخ مانع بن سالم بن منيف، باسمه ونيابة عن أفراد أسرته وكافة قبائل جشم يام، بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على لفتته الكريمة غير المستغربة، مؤكداً أنها كانت لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم الجلل في فقيدهم، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته -أيده الله-.

كما رفع بالغ الشكر والتقدير لسمو ولي العهد -حفظه الله- على تعزيته ومواساته، التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته.

وأعرب "ابن منيف" كذلك عن خالص الشكر للأمراء والمسؤولين كافة على مواساتهم في وفاة الفقيد، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.