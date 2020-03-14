ترامب يخالط مريضاً آخر بـ"كورونا" ويفلت من الحجر الصحي

وفق ما كشفه طبيب البيت الأبيض الذي قال: ليست هناك حاجة إلى ذلك

كشف طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ كان قريباً من شخصٍ ثانٍ ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ورغم ذلك، شدّد الطبيب شون كونلي؛ على أنه "ليست هناك حاجة إلى قيام الرئيس ترامب؛ بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد".

والأسبوع الماضي، التقى ترامب؛ وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن؛ الذي أعلنت سلطات بلاده، أنه مصاب بـ"كورونا"، وقالت، في بيان، إنها أبلغت السلطات الأميركية بالفعل بإصابة الوزير "حتى تتخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية".

لكن كونلي؛ أوضح أن "شخصاً آخر كان حاضراً خلال الاجتماع الذي جمع ترامب؛ بالوزير البرازيلي. هذا الشخص تأكّدت إصابته أيضاً بكورونا، حيث ظهرت عليه الأعراض بعد 3 أيام".

وتابع: "لقاء ترامب معه يبقى منخفض المخاطر. وليس هناك أيّ حاجة إلى إخضاع الرئيس للحجر الصحي".

ووفق "سكاي نيوز"، ففي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي إن "لدينا طبيباً في البيت الأبيض، أو بالأحرى أطباء عديدين، طرحت عليهم السؤال وقالوا لي (ليس لديك أي أعراض)".

وأعلن ترامب؛ الجمعة "حالة الطوارئ الوطنية" بسبب فيروس "كورونا" سريع الانتشار؛ ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية، قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار لجهود احتواء المرض.