المعلمون والمعلمات يأملون من الوزارة فتح النظام لتحديث البيانات وإدخال رغبات النقل الخارجي

أعربوا عن رغبتهم بالنقل أو تقديم ترتيبهم على المدن التي يفضلون العمل بها

يأمل المعلمون والمعلمات من وزارة التعليم فتح الوزارة النظام لتحديث البيانات، وإدخال الرغبات لحركة النقل الخارجي لهذا العام وسط طموحاتهم أن تكون الحركة كبيرة تلبي الرغبات.

حيث تلقت "سبق" رغبات للمعلمين والمعلمات للوزارة فتح نظام النطام لتحديث البيانات وإدخال الرغبات كما هو متبع في كل عام، لكن لا يعرفون متى تحدد الوزارة موعداً لفتح النظام وإعلان حركة النقل الخارجي بعد توزيع الفصول الدراسية الثلاثة، وخصوصا أنهم على مشارف الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني.

ويأمل المعلمون والمعلمات بالنقل، أو تقديم ترتيبهم على المدن التي يرغبون فيها، وأن تكون حركة النقل ملبية للكثير منهم خصوصاً أنها في العامين الماضيين كانت ضعيفة ولم تحقق طموحاتهم، على حد قولهم.