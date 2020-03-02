مؤسسة النقد تُصدر ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين

لدعم نمو المهنة وضمان فاعلية مشاركتها في تقوية المتانة المالية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن صدور ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين، لتحل محل اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين.

وأوضحت "ساما" في بيان لها، أن قطاع التأمين يُعد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030؛ لكونه قطاعًا داعمًا للنمو الاقتصادي، مؤكدة أنه باعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء؛ فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها.

وعملت المؤسسة على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين؛ بإصدارها ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين وتعليمات إنشاء الإدارة الاكتوارية في شركة التأمين وإعادة التأمين.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن الاكتواري يُعد ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين؛ حيث يؤدي دورًا مهمًّا في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.

وبيّنت مؤسسة النقد أنها تهدف من تحديث ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين، إلى دعم نمو المهنة الاكتوارية؛ لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين، كما تتطلع المؤسسة من خلال هذا التحديث إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الاكتواريين؛ مما ينعكس إيجابًا على صناعة التأمين في المملكة؛ ليصبح قادرًا على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة للاكتواريين السعوديين.

وعرضت المؤسسة في وقت سابق هذه الضوابط على المختصين والمهتمين؛ بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم، وتمت دراسة هذه الملاحظات والمرئيات وأخذ المُناسب منها بالاعتبار، قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط؛ علمًا بأنه يمكن الاطلاع على ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين؛ من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx